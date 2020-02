Student Rogier volgde gastles van pedofiel Nelson: ‘UvA had nooit sorry moeten zeggen’

De Universiteit van Amsterdam had nooit excuses moeten aanbieden voor het uitnodigen van Nelson Maatman, de pedo-activist die ernstig bedreigd wordt na zijn optreden in het NPO-programma Danny op straat . Dat vindt student Rogier van de Veen. Hij zat in het college dat Maatman vorige week toesprak. ,,Als de universiteit gaat dansen naar de pijpen van de populaire mening, verliest zij haar kritische karakter.’’

De Universiteit van Amsterdam nodigde vorige week Nelson Maatman, oprichter van het omstreden Kinderbevrijdingsfront, uit om te spreken over pedofilie voor het vak Sociology of Sexuality. Maatman pleitte tijdens het college voor legalisering van seks met minderjarigen en stelde dat de huidige leeftijdsgrens voor een taboe op pedofilie zorgt. Een paar dagen later herhaalde hij die uitspraken in het NPO-programma Danny op straat, dat door ruim 600.000 Nederlanders is bekeken.

Rondom de uitzending kreeg de universiteit een stortvloed van negatieve reacties over zich heen. ,,Nelson was uitgenodigd om te praten over zijn gevoelens als pedofiel, over wat het betekent om daarmee te leven maar er niet naar te handelen. Dat was in het kader van een college over de ontwikkeling van seksuele normen in de maatschappij’’, schreef de vakdirecteur in een reactie. ,,We waren onvoldoende op de hoogte van zijn activistische houding en uitspraken. Dat is verkeerd, een grote misser. Hadden we ons daar beter in verdiept, dan hadden wij hem zeker niet uitgenodigd.’’

Afbraak van integriteit

Deze verontschuldiging is volgens student Rogier van de Veen een ‘een afbraak van de integriteit van de universiteit’. ,,Een sociale wetenschapper behoort zich enigszins te distantiëren van haar cultureel geïnformeerde vooroordelen wanneer zij het onderzoeksveld instapt’’, stelt Van de Veen in Folia, het gratis weekblad voor studenten en medewerkers van UvA.

,,Natuurlijk zijn we allemaal sociale wezens en is het lastig om de eigen culturele overtuigingen los te laten, maar we kunnen in ieder geval openstaan voor andere denkwijzen. Vanuit die positie konden we Nelsons praatje analyseren, zonder dat onze cultureel gevormde moraliteit rondom pedofilie ons in de weg zou zitten.’’

Studenten kregen keuze

Het gastcollege van Maatman vond plaats in een themaweek rondom het onderwerp pedofilie. ,,Dat is een belangrijk thema voor een vak dat Sociology of Sexuality heet, omdat er nou eenmaal pedofielen zijn in onze samenleving’’, schrijft Van de Veen. ,,Wij kregen de alom bekende en uitgeputte opvattingen rondom pedofilie, we moesten Foucault en Plato lezen, waardoor ik verheugd was om te horen dat Nelson Maatman zou komen spreken. Ik ben meer geïnteresseerd in de hedendaagse discussie rondom pedofilie, dan wat die Grieken er tweeduizend jaar geleden over te vertellen hadden.’’

Volgens de student was de hoofddocent zich bewust van de gevoeligheid rondom het uitnodigen van Maatman. Voorafgaand het college werd aan de studenten duidelijk gemaakt dat iedereen die zich er ongemakkelijk bij voelde niet naar Nelson hoefde te luisteren, en tijdens zijn verhaal vroegtijdig het lokaal kon verlaten. Op deze manier konden mensen die zich in het onderwerp interesseerden over pedofilie leren, en mensen die er aanstoot aan namen vertrekken.

Selectieve verontwaardiging

Quote Als de UvA gaat dansen naar de pijpen van de populaire mening, verliest zij haar kritische karakter Rogier van de Veen, student UvA Door ineens spijt te betuigen voor het uitnodigen van een in opspraak geraakte pedofiel, doet de universiteit aan selectieve verontwaardiging, vindt Van de Veen. ,,Een paar weken later lezen we voor hetzelfde vak Marquis de Sade, een seksistische en racistische sadist, die daadwerkelijke verkrachting verheerlijkt. Daar horen we niets over, omdat de kritiek jegens de UvA blind de cultureel geïnformeerde moraliteit volgt, die voorschrijft dat pedofielen een gevaar zijn voor onze samenleving en De Sade een literair genie en seksueel revolutionair is.’’



Van de Veen besluit: ,,Als de universiteit gaat dansen naar de pijpen van de populaire mening, verliest zij haar kritische karakter. Daarom had de UvA nooit haar excuses moeten aanbieden. Sociale wetenschappers zijn van waarde in onze samenleving omdat wij de status quo kritisch benaderen. Daar hoort bij dat we onze vooroordelen weleens opzij moeten zetten en ik ben diep teleurgesteld dat we in dit geval niet over onze eigen vooroordelen heen hebben kunnen kijken.’’

‘Moeilijk om pedo te vinden’