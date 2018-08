'Studenten bezwijken psychisch onder prestatiedruk'

Stop seksuele intimida­tie, blijf van mijn (festival)lijf!

13 augustus Een festival is een heerlijk feest met goeie muziek en blije mensen. Toch? Minder fraai is dat bijna de helft van de vrouwen, en één op de tien mannen, te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. De vijf vrouwen van Say NO Thanks! steken daar een stokje voor.