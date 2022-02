Studenten demonstreren voor volledige compensatie leenstelsel: ‘Dit is schamele fooi’

Het leenstel­sel wordt afgeschaft, maar hoe dan verder? ‘De schulden­tel­ler telt door’

Het was even ‘groot feest’ onder studenten op 23 september: de avond waarop een ruime meerderheid van de Tweede Kamer besloot een motie aan te nemen om het gehate leenstelsel af te schaffen. Inmiddels is het feestgedruis verstomd: nog altijd weten huidige én aankomende studenten niet wat ervoor in de plaats komt. Studenten voeren actie om onderhandelende partijen tot spoed te manen.

