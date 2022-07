Studenten leggen functie neer na ‘haatspeech’, Amsterdamse vereniging neemt even geen leden aan

,,De Senaat van het A.S.C./A.V.S.V. vindt het belangrijk dat in de komende tijd alle tijd en energie wordt besteed aan goed onderzoek naar en een adequate reactie op deze gebeurtenissen”, staat in het bericht. Het was de bedoeling dat prinses Amalia bij de vereniging zou gaan. De Rijksvoorlichtingsdienst geeft geen commentaar op de kwestie en de gevolgen voor een eventueel lidmaatschap van de prinses.

Gisteren kwam een filmpje online van de viering van het vierendertigste lustrum van A.S.C./A.V.S.V., dat afgelopen zondag plaatsvond. Tijdens dat feest op de NDSM-werf werden op een bijeenkomst van mannelijke studenten speeches gehouden waar vrouwen als ‘hoeren’ werden weggezet. Zo zouden de heren de nekken van vrouwen breken, om ‘hun lul erin te steken’. Ook werd in een speech verwezen naar vrouwen als ‘sperma-emmers’.

De mannen die hebben gespeecht, worden ook bedreigd, zo meldt rector Heleen Vos, de hoogste bestuurder van de vereniging. ,,Daarom roep ik mensen binnen en buiten de organisatie op om onmiddellijk op te houden met de opruiing en bedreiging die de betrokkenen momenteel online en fysiek ervaren.”

De gebeurtenissen van zondag worden bevestigd in een protestbrief van enkele honderden leden richting het bestuur van de vereniging. Daarin schrijven zij: ‘Wij zijn klaar met dit seksisme. Wij horen de mannen al denken, ‘het is maar een grap’. Volgens ons is de grap voorbij. Een jaar lang cultuurverandering etaleren, om vervolgens dit soort termen zelf uit te kramen en dat het nog wordt toegejuicht ook? Waar zijn we in vredesnaam mee bezig.’

Vos daarover in het persbericht: ,,De normen en waarden zijn in de afgelopen periode al ter discussie komen te staan. Als reactie daarop is er vorig jaar een cultuuromslag aangekondigd en in gang gezet. Ik moet nu constateren dat onze inspanningen hiertoe in ieder geval bij een deel van onze vereniging nog niet of onvoldoende zijn geland. Het laat zien dat er nog een lange weg te gaan is voordat in de praktijk bereikt is wat we met de cultuuromslag nastreven.”

De Senaat van het Amsterdamse corps is momenteel alle mogelijke informatie aan het verzamelen over de gebeurtenissen van zondag en ook aan het onderzoeken of er nog andere dingen verkeerd zijn gegaan tijdens de lustrumviering. ,,Op basis van een zo compleet mogelijk beeld zullen wij adequate vervolgstappen nemen zodat er proportionele consequenties voor betrokkenen zijn en dergelijke misdragingen voorgoed uit onze vereniging worden verbannen.”

De vier mannelijke sprekers hebben excuses aangeboden voor hun misdragingen. Drie sprekers waren in functie bij het evenement aanwezig. Zij hebben vanmiddag alle drie een verzoek tot aftreden ingediend en dat verzoek is geaccepteerd. Deze leden zullen hun excuses ook nog persoonlijk aanbieden tijdens een bijeenkomst op de sociëteit.

Universiteiten en hogeschool zijn zeer ontstemd

De Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn zeer ontstemd na de vrouwonvriendelijke speeches op het feest van het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. De geldkraan blijft daarom vooralsnog dicht.

De Universiteit van Amsterdam (UvA), de Vrije Universiteit (VU) en de HvA trokken in september 2021 alle beurzen in vanwege excessen tijdens de ontgroeningsperiode. Het corps, waar prinses Amalia lid van wil worden, zou ten minste een jaar geen beurzen ontvangen en een einddatum werd niet afgesproken.

In regulier overleg wordt nu steeds bekeken of er een cultuuromslag plaatsvindt die heropening van de geldkraan rechtvaardigt. ,,Daar helpt het nieuwste incident niet bij”, aldus woordvoerder Yasha Lange van de UvA namens de drie instellingen. ,,Het zal worden meegenomen.”

De woordvoerder noemt de nieuwste gebeurtenissen ‘onacceptabel’, zeker nu er een proces gaande is om het vertrouwen te herwinnen bij de universiteiten en de hogeschool. ,,Er lijkt geen enkele reden om op ons besluit van afgelopen jaar terug te komen. Wij vinden dit een zeer ernstig incident.”

Ontgroening vorig jaar werd voortijdig stilgelegd

Het gaat niet voor de eerste keer mis. Het bestuur van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.) legde de ontgroening vorig jaar voortijdig stil. Zes disputen hadden zich volgens intern onderzoek schuldig gemaakt aan grove mishandeling en vernedering.

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niet ingaan op een verzoek van deze site om een verklaring van prinses Amalia te ontvangen over de nieuwste misstanden bij het Amsterdamse corps. De prinses heeft in haar boek onlangs aangegeven lid te willen worden van de grootste vereniging van Nederland.

Volledig scherm Er komt een onderzoek naar uitlatingen die zijn gedaan tijdens de viering van het lustrum van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. © ANP

De politie laat desgevraagd weten niets te kunnen zeggen over eventuele aangiften tegen de speechende studenten die vrouwonvriendelijke uitspraken deden. Het gaat hier namelijk om privépersonen die hun uitspraken deden tijdens een besloten bijeenkomst van hun vereniging.

De universiteit wacht het interne onderzoek af dat momenteel wordt gedaan naar de vrouwonvriendelijke uitlatingen. Het bestuur van de Vereniging van Reünisten vindt in ieder geval dat vier in opspraak geraakte leden van de Amsterdamse studentenvereniging hun voorbeeldfunctie niet kunnen behouden.

