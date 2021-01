Studenten leren prikken: ‘Ik kan niet wachten om te mogen helpen’

Video Iris (12) is de grote held in Zwolle: ‘Ik keek uit het raam en toen zag ik een heel groot vuur’

9 januari Eigenlijk moet ze allang slapen. Maar Iris Blom (12) blijft vrijdagavond wat langer op, als ze rond 23.30 uur de gordijnen van haar slaapkamer dicht wil doen. De Zwolse brugklasser ziet aan de overkant van de straat vlammen bij het oude postsorteercentrum en handelt perfect. ,,De politie zei dat als we 5 minuten later hadden gebeld, de hele wijk geëvacueerd had moeten worden.’’