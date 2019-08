Studenten van nu zouden gek zijn als ze louter hun gevoel achterna huppelen

Minister-president Mark Rutte was vorig weekend te gast in een talkshow op Lowlands. Ontspannen dronk hij bier, maakte grappen en beantwoordde vragen. Alleen toen de presentator vroeg of hij even piano wilde spelen, gaf Rutte niet mee.

Ik heb lang nagedacht over wat Rutte in dat vraaggesprek zei. Hij stelde dat je geen nuttige studie moet kiezen, alleen maar omdat het een nuttige studie is. Kies een studie omdat je die echt leuk vindt, anders wordt het niks.