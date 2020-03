Studenten Vindicat ‘gezond’ terug in Groningen na skitrip Noord-Italië

De studenten besloten gisteren een dag eerder dan gepland te vertrekken uit Sestriere om, zo zei voorzitter Floris Hamann, onrust aan het thuisfront weg te nemen. Er zijn geen studenten om medische redenen achtergebleven in Italië, weet het Dagblad van het Noorden . Mensen met klachten zouden het advies gekregen hebben niet terug te reizen, maar zich ter plaatse te laten testen. Gisterenmiddag stapten de studenten in bussen. Een aantal studenten is op eigen gelegenheid naar huis gereisd. Onderweg is geregeld contact geweest met de groep, daar zijn geen bijzonderheden uit naar voren gekomen, meldt de GGD.

Geen problemen

Volgens de GGD is bij vertrek bij geen van de studenten een probleem met de gezondheid vastgesteld. Voordat de groep in Groningen aankwam is een tussenstop gemaakt. Daar is de groep voorlichting gegeven over wat te doen mochten zich toch ziekteverschijnselen optreden die zijn te relateren aan corona.



Studenten die bij aankomst toch kampen met corona-achtige verschijnselen als luchtwegklachten en koorts worden direct getest. De studenten hoeven niet in quarantaine mits ze klachtenvrij zijn. Ook kunnen ze gewoon colleges volgen, meldt de GGD.