'Studentencampussen Amsterdam onveilig'

Zuid-Hol­land is er op hoofdlij­nen uit: FvD wil besturen met VVD en CDA

17:32 Forum voor Democratie, VVD en CDA in de provincie Zuid-Holland zijn het op de belangrijkste punten eens geworden. Het resultaat is aangeboden aan informateur Hans Wiegel. Ook in Flevoland, Limburg en Overijssel is FvD nog in de race voor het provinciebestuur.