Studentencorps Amsterdam schaft ontgroening disputen af na geweld

Amsterdams studenten­corps haalt hard uit: ‘Extreem vernederen tijdens ontgroe­ning is niet normaal’

5 september Het bestuur van de Vereniging van Reünisten van het Amsterdamsch Studentencorps haalt in een interne brief hard uit naar de dispuutbesturen die zich de afgelopen ontgroeningstijd ernstig hebben misdragen richting de nieuwe lichting studenten. Er wordt gewerkt aan een cultuuromslag. ‘We gaan ervoor, we laten de vereniging niet om zeep helpen.’