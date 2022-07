Studentenvakbond ziet huisvesting weer ‘helemaal fout’ gaan

Nog meer eerstejaarsstudenten dan vorig jaar dreigen in september zonder slaapplek aan hun studie te beginnen. De Landelijke studentenvakbond (LSVb) schat het aantal op honderden. Volgens voorzitter Joram van Velzen is het vorig jaar al ‘helemaal verkeerd gegaan’ rond de huisvesting van studenten en lijkt het dit jaar ‘nog veel erger te gaan worden’.

Het gaat dan in het bijzonder om de groeiende groep van internationale studenten. Universiteiten hebben een beperkt aantal woningen voor hen beschikbaar. In de eerste maanden van het nieuwe studiejaar wordt ook noodopvang voor deze groep geregeld. De vraag naar kamers is dan namelijk het grootst, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn.

Het aantal beschikbare bedden in die opvang is komend studiejaar lager dan vorig jaar, stelt de LSVb. Terwijl het verwachte aantal eerstejaarsstudenten aanzienlijk hoger is. Van Velzen wil dat ‘gemeenten en onderwijsinstellingen werkelijk alles uit de kast trekken om ervoor te zorgen dat er in september geen studenten op straat komen te slapen’.

De Universiteit Utrecht raadde internationale studenten in juni van dit jaar al aan om hun komst naar de stad te heroverwegen als ze nog geen kamer hebben. De universiteit vindt het belangrijk om transparant te zijn over de kansen een kamer te vinden, aldus een woordvoerder. Vooral de ‘begintijd’ is lastig voor studenten die zonder kamer naar Utrecht komen, aldus woordvoerder Maarten Post. ,,Bijvoorbeeld omdat ze op de bank moeten slapen bij kennissen of in een dure hotelkamer zitten. Een enkeling is om deze reden weer vertrokken. Dat willen we voorkomen.’’