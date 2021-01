Stuk minder positieve tests, veruit meeste besmettingen binnenshuis

Minder mensen vonden afgelopen week de weg naar de teststraat, het waren er ruim 340.000 (min 8 procent). Volgens het RIVM is dat mogelijk deels het gevolg van het feit dat minder mensen covid-achtige klachten hebben. In de Infectieradar van het instituut is dat ook terug te zien.

Binnenshuis

Verreweg de meeste besmettingen die te herleiden zijn tot een bron, vinden nu binnenshuis plaats. Dat blijkt uit de resultaten van het bron- en contactonderzoek. Bijna de helft van alle besmettingen liep via directe huisgenoten, 35,6 procent via bezoek. De GGD slaagde er in ruim 60 procent van de gevallen in om een bron van de besmetting te herleiden. Dat is fors meer dan gebruikelijk in de tweede golf. De reden dat het bron- en contactonderzoek effectiever is, is vermoedelijk dat mensen minder contacten buitenshuis hebben.