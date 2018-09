Wanneer is deze 'superbacterie' levensgevaarlijk?

Normaal gesproken beschermt de bacterie ‘'staphylococcus epidermidis' de huid. Zij wordt pas gevaarlijk als hij in de buurt komt van kunststof implantaten, zoals een kunstknie, kunststof bloedvaten of katheters die in de bloedbaan liggen. ,,Als er gebruik wordt gemaakt van kunststof materialen, zoals een kunstheup of hartklepprothese dan kan die daaraan gaan plakken bij de operatie en soms een infectie veroorzaken'', verklaart Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Omdat bijna alle patiënten op de intensive care infuuslijnen hebben, is de intensive care dé plek waar de bacterie de meeste slachtoffers maakt. Dat er geen enkel antibioticum aansloeg is volgens de RIVM-topman, die aan het hoofd staat van het Centrum Infectieziektebestrijding, tot op heden in Nederland nog niet voorgekomen.

Volgens RIVM'er Van Dissel, tevens hoogleraar aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), hoeven ook mensen met een kunstheup zich niet massaal zorgen te maken. ,,Bij operaties kunnen de bacteriën in de wond komen en dan later een infectie veroorzaken, maar als die kunstheup eenmaal erin zit, dan zal je van deze bacterie over het algemeen geen last krijgen.''

Ook volgens Friedrich is deze bacterie nu nog geen bedreiging voor de volksgezondheid. ,,Maar voor de patiënten op de intensive care kan die wél levensgevaarlijk zijn. Daarom ga ik alles op alles zetten om mijn patiënten daar tegen te beschermen.'' Friedrich vreest dat de superbacterie ons in de toekomst mogelijk nog veel meer parten gaat spelen. ,,Onze geneeskunde gebruikt steeds meer implantaten van kunststof en ander materiaal en dat is dé plek waar deze bacterie goed gedijt.''