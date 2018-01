Superbus Wubbo Ockels niet naar pretpark door fraudezaak

Ook voor de TU Delft, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de superbus, was dit reden om de stekker uit de samenwerking te trekken. In plaats van Friesland is nu gekozen voor het Transport Museum in Lelystad als nieuwe locatie voor de bus.

Superbus

Het voertuig lijkt in lengte en breedte op een gewone bus, maar is veel gestroomlijnder en biedt plaats aan slechts 23 passagiers. Ook dankzij het gebruik van lichte materialen heeft de bus een laag energieverbruik. Op speciale trajecten kan het voertuig een snelheid van 250 kilometer per uur halen. Nadat de bus in 2010 werd gepresenteerd als prototype is nog wel gekeken of het voertuig geschikt gemaakt kon worden voor passagiersvervoer.