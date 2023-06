Superjacht met zwembaden en helikopter dobbert in Amsterdam: ‘Iedereen op de pont zat van: holy shit’

Interview Zorginsti­tuut waarschuwt: onnodige zorg schrappen, anders basispak­ket op de schop

We moeten echt nee leren zeggen tegen een medische behandeling. Lang niet alles wat kan, is het beste voor de patiënt, waarschuwt Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland. Als dokters en patiënten niet vaker kiezen of ze een pil of operatie beter kunnen overslaan, dreigt de botte bijl door het basispakket te moeten. ,,Dan wordt het van: kraamzorg eruit, ja of nee.”