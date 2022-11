‘Superkartel’ met Edin G. en Zouhair B. opgerold in Dubai: ‘Een derde van de Europese cokehandel’

Met videoDubai heeft twee Nederlanders opgepakt voor grootschalige internationale drugshandel. Het gaat om Edin G. (40) en Zouhair B. (37). In totaal werden 49 mensen opgepakt, die samen volgens Europol een 'superkartel’ runden, goed voor een derde van de cocaïnehandel in Europa.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie werkte samen met opsporingsdiensten uit onder meer Spanje, Frankrijk, België, de VS en de Verenigde Arabische Emiraten. De mannen die voor Nederland zijn opgepakt hebben een flinke criminele staat van dienst, blijkt uit de opsomming die justitie maakt. Ze horen bij een netwerk dat de leiding had over een ‘grootschalige’ drugsimport, waarin de opsporingsdiensten zo'n 30 ton hebben onderschept.

De eerste man is de 40-jarige Nederlandse Bosniër Edin G. Een man die al decennia actief is in de drugswereld en staat aan het hoofd van de Tito- en Dino-bende. Uit onderzoek van deze site bleek eerder al dat de Amerikaanse opsporingsdienst DEA Edin G. beschouwd als één van de vijftig grootste drugshandelaren ter wereld.

Volgens de Amerikanen maakte Edin G., , die opgroeide in Breda, onderdeel uit van een Europees superkartel dat vanuit Dubaï opereerde. Hij zou daarbij hebben samengewerkt met onder andere Ridouan Taghi en kopstukken uit de Italiaanse en Ierse onderwereld. Dit ‘superkartel’ wordt door de opsporingsdiensten verantwoordelijk gehouden voor een derde van de cokeransporten dat via de haven van Rotterdam binnenkomt.

Het Openbaar Ministerie verdenkt G. van een leidende rol bij de invoer van onder andere 1800 kilo coke via de haven van Hamburg in 2020. Mogelijk organiseerde en betaalde hij de invoer van bijna 750 kilo coke via Zuid-Afrika naar Rotterdam. Daarnaast zou hij 8000 kilo grondstof voor amfetamine via de Antwerpse haven hebben binnengehaald.

Gezocht door Interpol

De tweede verdachte zou de 37-jarige Nederlandse Marrokkaan Zouhair B. zijn. Hij werd twee weken geleden, op 16 november, opgepakt in Dubaï en zit daar nog vast. Hij wordt in Rotterdam vervolgd voor de invoer van duizenden kilo's cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van veel geld, ambtelijke corruptie en het bezit van vuurwapens. Hij zou een coördinerende rol hebben gehad en werd al sinds april 2022 gezocht door Interpol.

B. was tot en met 2018 bestuurder van een beheermaatschappij in Rotterdam. Zijn naam duikt onder andere op in een drugsonderzoek waarbij in de Rotterdamse haven 1329 kilo cocaïne werd onderschept. De drugs, met een straatwaarde van 99 miljoen euro, zat verstopt tussen een lading Braziliaanse koffiebonen.

49 aanhoudingen

De twee kwamen in beeld door versleutelde berichten die de politie heeft ontcijferd; de zogenoemde Sky-chats. In het onderzoek zijn voor onder meer Nederland, Spanje, Frankrijk en België in totaal 49 mensen opgepakt, onder wie nog twee anderen in Dubai.

Hoeveel geld er in het kartel omging blijkt uit beelden die Europol vanochtend heeft gepubliceerd van deze ‘Operation Desert Light’. Daarop zijn tientallen dure auto's te zien in een garage, maar ook luxe huizen met zwembad.

