Supermaan is dinsdag goed zichtbaar dankzij heldere nacht

Begin deze week staat er een supermaan aan de hemel, een maan die groter is dan normaal. De supermaan zal in de nacht van maandag op dinsdag waarschijnlijk goed zichtbaar zijn vanwege opklaringen, meldt Weerplaza. In het zuiden van het land is de grootste kans om de supermaan goed te zien.

De supermaan wordt ook wel een superaardbeienmaan genoemd, omdat deze te zien is aan het begin van het aardbeienseizoen. Een volle maan in juni wordt ook wel roosmaan of warme maan genoemd, vanwege de start van het rozenseizoen en het warme zomerweer.

Eens in de vier weken is er een volle maan. Dat betekent dat de maan 100 procent gevuld is en veel licht geeft, waardoor het ‘s nachts niet helemaal donker wordt, legt Wouter van Bernebeek van Weerplaza uit. ,,Heel af en toe lijkt de maan nóg iets groter dan normaal. Op die momenten spreken we van een zogenaamde supermaan. Toch is dit verschijnsel met het blote oog amper zichtbaar.‘’

Extra groot

De supermaan is volgens Weerplaza dinsdag te zien. ‘s Ochtends gaat de maan om 04.46 uur onder: in het half uur vóór maansondergang is hij extra groot te zien aan de zuidwestelijke horizon. Dinsdagavond komt de maan in het zuidoosten weer op, om 22.40 uur in het oosten en om 22.45 uur in het westen van Nederland. Ook dan is er nog sprake van een supermaan.

Alleen het weer kan nog roet in het eten gooien. Maar volgens Van Bernebeek ziet het er in de nacht van maandag op dinsdag gunstig uit. ,,Dan hebben we waarschijnlijk te maken met heldere omstandigheden. Alleen in het noorden kunnen wat meer wolkenvelden voorkomen, maar opklaringen zijn ook daar zeker van de partij.‘’

Minder gunstig

Dinsdagavond lijkt het weerbeeld iets minder gunstig te worden. Vooral over het midden en noorden van het land trekken meer wolkenvelden en vanuit de avond kunnen her en der ook nog stapelwolken aanwezig zijn. Vooral in het zuiden zal het opklaren.

Een supermaan komt maar een paar keer per jaar voor. De maan is groter als gevolg van de eivormige baan die de maan om de aarde aflegt. Gemiddeld bedraagt de afstand tussen maan en aarde een kleine 385.000 kilometer. Bij een supermaan kan die teruglopen tot zo’n 357.000 kilometer.