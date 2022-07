Supermarkt van de toekomst? In deze Aldi staat geen enkele kassa of zelfscanner

Nederland­se politie moet Gooise tieners in Knokke (B) in toom houden: ‘Mijn vader heeft een advocaat’

Het is schoolvakantie, dus moeten Nederlandse agenten weer op pad in de Belgische badplaats Knokke-Heist. De Vlaamse politie is blij met de assistentie. ,,Nederlandse jongeren willen hier iets te graag in discussie.”

17 juli