Supermarkten Utrechtse binnenstad om 22.00 uur dicht om run op alcohol te voorkomen

Afgelopen weekeinde ontstond grote drukte bij de twee supermarkten in het centrum die tot middernacht open mogen zijn. Bezoekers die om 22.00 uur cafés en restaurants moesten verlaten vanwege de verscherpte coronamaatregelen, kochten bier en wijn om thuis of in een van de parken in de stad verder te drinken.

Volgens burgemeester Peter den Oudsten is in overleg met de twee supermarkten en één avondwinkel besloten tot vervroegde sluiting op drie dagen in de week. De burgemeester vroeg de winkeliers aanvankelijk na 22.00 uur geen alcohol te verkopen. ,,De ondernemers hebben daarop aangegeven dat ze liever helemaal dichtgaan.’’

Regels overtreden

Burgemeester Peter den Oudsten zegt in een reactie dat hij ‘heel goed begrijpt dat jongeren elkaar willen ontmoeten’. ,,Maar het kan niet zo zijn dat ze daarvoor de regels overtreden. Samen moeten we ons deze drie weken zo goed mogelijk aan de maatregelen houden om te voorkomen dat nog strengere regels nodig zijn.”

Drie parken in Utrecht, Wilhelminapark, Griftpark en Lepelenburg, zijn vanaf woensdag tussen 22.00 en 06.00 uur ‘verboden te bezoeken’. Deze parken, waar met name na sluitingstijd van de horeca veel jongeren rondhangen, gaan niet op slot. Volgens de woordvoerder kunnen ze niet worden afgesloten. ,,Maar door een bezoekverbod in te stellen, kan opgetreden worden tegen groepen die in de parken rondhangen.’’

De eigenaar van supermarkt Boon’s stelde eerder vandaag dat er maar één oplossing is om herhaling van de problemen in het weekeinde te voorkomen. Alle supermarkten en avondwinkels in het centrum moeten om 22.00 uur dicht, stelde ondernemer Nawin Harpal. ,,Al het andere heeft geen zin.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.