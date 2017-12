Superpuzzelaars ontdekken eerste foutjes in 'moeilijkste AIVD-puzzel ooit'

De in Nederland wereldberoemde puzzel begon ooit als interne uitdaging binnen de AIVD om systematisch denken te stimuleren, maar wordt sinds 2011 jaarlijks in december online gezet. De makers werken allemaal bij het AIVD-onderdeel Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV), dat het beveiligen van staatsgeheimen als hoofdtaak heeft. Met de puzzel worden geen nieuwe AIVD'ers geworven, hij is puur bedoeld om mensen plezier te verschaffen.



Wie zich al op de puzzel heeft gestort, dient even op te letten: in vraag 2 moet 234 233 zijn en 344 moet 334 zijn. In opgave 22: 550331657065 moet zijn 55031657065 en op het antwoordformulier moet staan 'Volgende getal' in plaats van 'Wie?'. En in opgave 30: tussen LEIDEN en LENTEUI moet een komma staan.