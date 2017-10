Supporters slaan voetballers tot bloedens toe met paraplu

Wat de aanleiding was, is onbekend. Toen de politie eergisteren op sportcentrum Rijkerswoerd arriveerde, waren de daders al gevlogen.

Er zou een paraplu als 'wapen' zijn gebruikt. Spelers van het bezoekende Elsweide uit Anhem-Noord zouden ernstig zijn bedreigd. Vier spelers hebben op het sportpark aangifte gedaan bij de politie.

Mesut Tasci, voorzitter van Elsweide, is geschrokken nadat hij met trainer en spelers heeft gesproken. De preses was bij het duel aanwezig, maar vertrok voordat alle tumult losbarstte.

,,Er was helemaal niets aan de hand tussen de spelers. Er was geen enkele aanleiding voor dit alles.’’ De verhalen die Tasci inmiddels hoorde en foto’s die hij onder ogen kreeg, zijn schokkend. Hij wil de foto's vooralsnog niet laten zien.

Neersteken

,,Twee man zijn uit het niets het veld opgekomen. Daarbij is flink geslagen. Ook met een paraplu. Ik heb foto’s gezien van spelers met bloedende wonden in het gezicht, op het hoofd, de buik en de rug. Bovendien zijn er ernstige bedreigingen geuit. Een van de mannen dreigde spelers neer te steken. De paniek was dan ook groot toen hij naar zijn binnenzak greep."

Zover kwam het niet, maar spelers en staf van Elsweide maakten angstige momenten door. Spelers van ESA hielpen om hun tegenstander te ontzetten. In het tumult wisten de daders het sportpark te ontvluchten. Op verzoek van de spelers van Elsweide werd door ESA de politie gewaarschuwd. Vier spelers deden nog op het sportpark aangifte. Tasci gaat maandag in gesprek met de trainer en spelers van zijn club. ,,Dat moet nog meer duidelijkheid opleveren. We gaan contact opnemen met ESA en we zullen de zaak ook bij de KNVB melden. Spelers voelden zich ernstig bedreigd.’’

Een dader

Voorzitter Danny Oudsen van ESA zit zwaar in zijn maag met de gebeurtenissen. ,,Het is onvoorstelbaar. Wij zijn verantwoordelijk voor wat er op ons sportpark gebeurt en zijn hier helemaal niet blij mee.’’