Suzanne de V. uit Helmond sloeg partner dood met hamer: 'Het was hij of ik'

Grote commotie, even voor twee uur 's nachts. Suzanne de V. (28) belt totaal overstuur aan bij haar buurman, onder het bloed. Ze kan niks uitbrengen en zakt door haar knieën. De buurman rent meteen haar huis binnen en vindt in de slaapkamer haar partner Michael Schmitt, dood, met een bebloede hamer naast zich.



Wrang genoeg kijkt de buurt er niet van op. Het is overbekend dat Suzanne, moeder van drie kinderen (toen 1, 2, en 3 jaar) een hels leven leidde. Iedereen heeft verhalen over gegil en verwondingen. Ze heeft vele miskramen gehad, mocht geen make-up dragen, moest over alles verantwoording afleggen en was desondanks regelmatig het haasje. Ze zou als dartbord zijn gebruikt en kreeg een geweer tegen haar hoofd.



Hoewel iedereen dus spreekt van zelfverdediging, ging de vrouw wel direct de cel in. En daar bleef ze, bijna een jaar lang, tot haar advocate Leonie van der Grinten haar in februari uit voorarrest los krijgt. Dat was vooral in het belang van de kinderen: in de allereerste levensjaren is hechting met de moeder van levensbelang voor een normale ontwikkeling.



Het Openbaar Ministerie bleef lang tegen de vrijlating. Officier Jorick Schreurs schokte de familie van Suzanne door vanaf de allereerste van vier procedurele zittingen mogelijke opzet te zien. De tenlastelegging is dan ook moord.