Sven ging bijna ten onder aan anorexia: amper eten en tienduizend stappen op een dag

Mensen met deze eetstoor­nis ervaren eten zó anders dat het zelfs trauma­tisch kan zijn

Scholen zetten steeds meer in op gezond eten. Zo wordt snoepen ingedamd, of zelfs geheel verboden, en zijn er steeds meer regels voor de inhoud van broodtrommels. Maar wat als je kind een eetstoornis heeft en bijna niets lust? Wat als het doodsbang is voor eten met de kleur oranje?