Sven moest na concert overnachten in Ziggo Dome: ‘Ik moest het zelf maar uitzoeken’

Nierpatiënt Sven Better uit Arnhem mist twee benen, zit in een rolstoel en moest door de treinstoring na het concert van Ghost onverwacht overnachten in de Amsterdamse Ziggo Dome, samen met driehonderd andere gestrande concertgangers. ,,Daar sta je dan.”