Sympathisanten willen 200.000 euro ophalen voor ‘blokkeer-Friezen’

Volgens de sympathisanten is de term ‘blokkeer-Friezen’ voor de verdachten inmiddels een geuzennaam geworden en wordt deze veelvuldig door medestanders gebruikt om de verdachten te steunen. De website strafpiet.nl is in het leven geroepen voor donaties. De initiatiefnemers hopen 200.000 euro op te halen. Er is tot nu toe 20 euro binnen.

Strafbaar

Justitie acht de betrokkenheid van alle verdachten bewezen. ,,Het gaat niet over Zwarte Piet, maar over het gedrag van de blokkeerders”, zei de officier vorige week. ,,Zowel hun doel - het verhinderen van een demonstratie - als middel - het blokkeren van de snelweg - is strafbaar”.



Volgens justitie waren vorig jaar november de ‘meest essentiële fundamenten van de democratische rechtsstaat’ in het geding. ,,Er was sprake van een ernstige openbare ordesituatie. Door middel van dwang, versperring en intimidatie is de betoging in Dokkum verhinderd. Er heerste een grimmige, gespannen sfeer. Die dreigde te ontaarden in geweld. Het is een geluk dat de demonstranten in de bus zijn gebleven. Anders was het uit de hand gelopen.”