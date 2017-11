,,Ik ben absoluut onschuldig. Ik ben nooit iets slechts van plan geweest, maar vooral heel dom. En ik heb er grote spijt van, vooral voor mijn kinderen, die ik in Syrië en Irak in groot gevaar heb gebracht", liet H. weten via haar advocaat. De manier waarop in Nederland met haar is omgegaan verdient volgens Laura H. en haar vader geen schoonheidsprijs.



De vader van Laura H.: ,,Ik had echt geen ballonnen voor haar verwacht op Schiphol, maar een jaar op de terroristenafdeling in Vught is echt onvoorstelbaar, te midden van de mensen waar ze juist voor is gevlucht. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er vooral sprake was van een politieke zaak. Er moest een voorbeeld worden gesteld. Laura moest hoe dan ook worden veroordeeld. De overheid is als de dood voor toekomstige terugkeerders."