Syriër die vrouw in Breda met meerdere messteken ombracht vraagt vergiffenis

Het was voor het eerst dat de zaak in het openbaar in de rechtbank werd behandeld. De vrouw werd op klaarlichte dag doodgestoken in de Bredase wijk Doornbos-Linie. Omwonenden vertelden dat de man wel twintig keer op de vrouw instak. ,,Zelfs toen zij op de grond lag, bleef hij haar steken. Op een gegeven moment legde hij de jas van de vrouw over haar heen'', zei één van hen tegen deze krant.



De verdachte bleef na zijn daad naast zijn auto staan en kon zo snel worden opgepakt. De vrouw overleed later die avond in het ziekenhuis. ,,Ik heb spijt over alles wat is gebeurd. Ik ben heel verdrietig daarover. Ik vraag hen allemaal om me te vergeven'', wees hij naar de tribune waar nabestaanden van de vrouw zaten. De man heeft bekend dat hij de vrouw heeft doodgestoken.