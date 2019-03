Syriërs voelen zich hier wél veilig en willen niet terug naar Syrië

Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag onder 848 Syriërs, vooral mannen, die in de afgelopen jaren naar Nederland zijn gevlucht. Driekwart van hen geeft aan dat ze van plan zijn om voor altijd in Nederland te blijven, ongeacht de toekomstige situatie in Syrië. Ze verwachten een goede toekomst te krijgen in Nederland omdat ze willen werken of al werken, vrijheid ervaren om te zeggen wat ze willen en hier zonder angst kunnen leven.