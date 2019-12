Syrisch koor ontroert met Mag ik dan bij jou?

De video werd een paar maanden geleden op Facebook geplaatst, maar kreeg pas echt een vlucht toen Stichting Vluchtelingenwerk het afgelopen donderdag nog eens onder de aandacht bracht. De clip is al meer dan 230.000 keer bekeken, 4200 keer gedeeld en het regent positieve reacties. ,,Het is fantastisch dat onze boodschap zo goed ontvangen wordt’’, zegt koorlid Mohamad Abdul Rahim, in het dagelijks leven werkzaam als leraar Engels.

New Life Choir bestaat uit gevluchte Syriërs en werd opgericht in 2015 door een aantal vluchtelingen die elkaar ontmoetten in de Groningse noodopvang voor asielzoekers. Ze willen met hun koor een positieve boodschap uitdragen over Syrische vluchtelingen. ,,We willen een positieve boodschap laten horen over vluchtelingen. Wij willen een steentje bijdragen aan de maatschappij. En we willen Nederland bedanken voor het gastvrijheid’’, zegt het koorlid.

Volledig scherm New Life Choir bestaat uit Syrische vluchtelingen © Facebook/New Life Groningen Choir

Tranen

,,We voelden dat we dit liedje moesten doen. Het zijn zulke mooie woorden, we kregen tranen in onze ogen toen we het voor het eerst hoorden. De eerste zin alleen al, Als de oorlog komt... Dat hebben wij als vluchtelingen echt meegemaakt, wij voelen de tekst’’, zegt Mohamad. ,,Door een deel in het Arabisch te vertalen en met een stukje rap erin, laten we meer van onszelf horen.’’

De dertien koorleden hebben eerder onder meer opgetreden in Paradiso met Blaudzun, Claudia de Breij en Caro Emerald en zongen – met andere koren – voor het koningsechtpaar tijdens de Koningsdag 2018 in Groningen. Ook zijn ze te zien geweest in het afgelopen seizoen van tv-programma Holland’s Got Talent.