Syrische asielzoeker uit Sliedrecht: ‘Ik ben geen terrorist, we wilden alleen vrijheid’

Asielzoeker Abdulkader A. uit Sliedrecht is, zo zegt hij zelf, nooit lid geweest van een terroristische organisatie in Syrië. ,,Ik ben geen terrorist. We wilden alleen vrijheid voor ons volk.” Toch besloot de rechtbank in Rotterdam dat hij voorlopig vast blijft zitten op de speciale terrorismeafdeling van de gevangenis in Vught.

De Syriër A. werd in januari opgepakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij in de Syrische burgeroorlog de kant heeft gekozen van Jabhat al Nusra, een terroristische organisatie die lang verbonden is geweest met Al Qaeda. De Nederlandse politie startte het onderzoek na een tip van Duitse collega's. Die deden onderzoek naar de broer van A. en kwamen daarbij foto’s en video's tegen waarop ook Abdulkader te zien is.

,,Op de telefoon van zijn broer staat een video waarop A. te zien is in een maïsveld in een strijdtoneel, met een aantal rebellen”, stelde het OM dinsdag op een tussentijdse zitting in de rechtbank. Een expert heeft verklaard dat die video in 2013 in de buurt van de Tabqa-dam in Syrië moet zijn opgenomen, een gebied waar in die periode Al Nusra de macht had. Ook zijn er beelden waarop A. te zien zou zijn ‘met drie hooggeplaatste terroristen’. Die video is volgens het OM uit 2017, waardoor Justitie denkt dat A. nog een keer is teruggekeerd naar Syrië toen hij al een verblijfsvergunning in Nederland en een woning in Sliedrecht had.

Gevlucht

Abdulkader zelf zegt juist voor Jabhat al Nusra te zijn gevlucht. ,,,Ik ben geen terrorist. We wilden alleen vrijheid voor ons volk", vertelde hij via een korte videoverbinding vanuit de gevangenis. Ook ontkent hij naar Syrië te zijn teruggekeerd. Wel verbleef hij, na het verkrijgen van zijn verblijfsvergunning in Nederland in 2014, een tijd met zijn gezin in Turkije. Volgens hemzelf om voor zijn schoonmoeder daar te zorgen.

Uiteindelijk werd hij, op verzoek van de Nederlandse politie, aangehouden in een vluchtelingenkamp in Griekenland. Daar was hij door bureaucratische problemen met zijn twee jongste kinderen beland. Inmiddels zijn zijn vrouw en alle vier de kinderen weer thuis in Sliedrecht.

Er zijn in Nederland inmiddels zo’n tien Syrische asielzoekers voor de rechtbank verschenen op verdenking van betrokkenheid bij een terroristische organisatie in Syrië of het plegen van oorlogsmisdrijven daar. Het bewijs tegen hen is vrijwel altijd gebaseerd op video's en foto's. De meeste zaken lopen nog. De zaak tegen Abdulkader gaat over drie maanden verder.