Sywert van Lienden weer op vrije voeten, maar blijft nog wel verdachte

Reacties op debat Oekraïne: ‘Baudet is een clown die zijn land verloo­chent’

‘Wat is de betekenis van democratie voor FvD?’ en ‘Hoe méér een atleet gedupeerd wordt, hoe meer mensen hopelijk in opstand komen tegen hun eigen dictator’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 2 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

14:30