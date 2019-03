‘Taakstraf alleen is niet voldoende’

‘Provincie liet afvalberg Tata Steel ongemoeid’

3:07 De provincie Noord-Holland heeft jarenlang toegestaan dat Tata Steel zonder vergunning een opslag met restafval uit de staalfabriek heeft aangehouden. Het is volgens de Volkskrant de tweede keer in korte tijd dat aan het licht komt dat de provincie in gebreke blijft bij het toezicht op het IJmuidense bedrijf.