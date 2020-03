Taakstraf geëist tegen man die naaktbeelden handbaldames uploadde

Daarnaast werd een voorwaardelijke celstraf van een maand, met een proeftijd van twee jaar tegen de man geëist, meldt de Leeuwarder Courant . De verdachte bekende dat hij in maart 2018 twee filmpjes van vier jaar oud van de nationale handbalvrouwenselectie had geüpload op een sekssite. Het OM zei dat de vrouwen nog altijd veel hinder ondervinden van het incident.

De beelden, gemaakt in een sauna in Nederasselt, deden destijds nogal wat stof opwaaien. Het filmmateriaal was gemaakt met beveiligingscamera’s die gehackt bleken te zijn, nog steeds is onduidelijk door wie. Ook de uitbaters van de sauna waren lange tijd in beeld als mogelijke verdachten, met alle gevolgen van dien.