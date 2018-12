Taakstraf geëist voor verspreiden anti-homo-folder

TNO-onderzoek Stint al klaar: minister komt morgen met resultaten

19:26 Het onderzoek van TNO naar de stint is klaar. Morgen presenteert minister Cora van Nieuwenhuizen de resultaten. De verwachting was dat het rapport rond de jaarwisseling gereed zou zijn. Vanuit de Tweede Kamer is steeds aangedrongen om tempo te maken met het onafhankelijke onderzoek naar de elektrische bolderkar.