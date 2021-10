Taart voor Ingrid. Een minuut later is haar hond ontvoerd: ‘Ik kreeg geen hap meer door mijn keel’

Een taart? Voor mij? Wat leuk! Ingrid van Wolferen (57) was oprecht overdonderd toen een bekende uit haar dorp op een donderdagochtend in augustus bij haar aanbelde. ,,Ik haal even mijn camera”, zei ze tegen de bekende. ,,Voor een post op Facebook.”



Nog geen minuut later was ze terug. En de bekende alweer gevlogen. Maar zij niet alleen. Ook hond Djemi, die zich na het aanbellen nieuwsgierig bij de voordeur had gemeld, was in geen velden of wegen meer te bekennen.