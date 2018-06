Tabakszaken krijgen illegale verkoopbonussen

'Nederland medeschul­dig aan massale olifanten­slach­ting'

24 juni Nederland zit tot over zijn oren in de illegale ivoorhandel en maakt zich daarmee direct medeplichtig aan de massaslachting van olifanten in Afrika. Dat zeggen het Amerikaanse netwerk Avaaz en actiegroep Elephant Action League op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat ze begin volgende maand publiceren.