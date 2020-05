Tachtig anti-lockdownactivisten aangehouden bij demonstratie in Den Haag

Het protest was van tevoren niet aangemeld, zoals dat normaliter moet, maar werd niet verboden. Remkes wees de Koekamp vanochtend aan als plek waar de activisten hun demonstratie konden voorzetten. Als voorwaarde werd wel van de demonstranten verwacht dat zij minimaal anderhalve meter afstand van elkaar hielden en naar de politie luisterden. Dat gebeurde niet. Daarop besloot Remkes het protest eerder te beëindigen. ‘Wie niet aan de vordering voldoet wordt aangehouden’, twitterde de gemeente.

De demonstranten zijn door de Mobiele Eenheid en politie richting het Centraal Station begeleid. Daarbij werden spullen naar politiepaarden gegooid. Door de ME werden volgens calamiteitensite Regio15 meerdere klappen uitgedeeld.

Politiebusje

Er zouden rond de tachtig demonstranten zijn aangehouden, allen voor hetzelfde vergrijp: het niet gehoorzamen van de regels van de demonstratie. Zo ging een van de activisten voor een politiebusje liggen, waarna hij werd afgevoerd. Het totaal aantal aanhoudingen volgt op een later moment, aldus een politiewoordvoerder.

De politie bleef daarna paraat staan in de Haagse binnenstad. ,,Dat is een zekerheid. We gaan nog een inschatting maken van hoelang dat zal zijn.” Dat is bij het Malieveld te zien, waar nog enige tijd vijf politiebusjes en agenten op de fiets en ter paard aanwezig zijn.

Opgepakte demonstranten werden in bussen van vervoersbedrijf HTM weggebracht . Op beelden die actievoerders zelf hebben gemaakt, is te zien hoe druk het in de voertuigen is en dat er geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden. Volgens de politiewoordvoerder is er wel zoveel mogelijk geprobeerd om de mensen te verspreiden.

Burgemeester Johan Remkes heeft vanavond in een reactie laten weten dat demonstraties op kleine schaal ook in tijden van corona door kunnen gaan, mits er aan de regels wordt gehouden. ‘Ongebreideld je eigen zin doordrijven brengt de veiligheid en gezondheid van ons allemaal in gevaar. Dat is onacceptabel en dan treden we op.’

De politie verdrijft de menigte. © Regio 15

Complotten

Vorige week was er een soortgelijke demonstratie tegen de lockdown, 5G en social distancing. Ook dat protest werd van tevoren niet aangemeld bij de gemeente Den Haag en liep uit de hand. Mocht dezelfde situatie binnenkort nog een keer voorkomen, kan de gemeente geen maatregelen nemen. Dat laat de woordvoerster van burgemeester Remkes weten.

,,Wat er gebeurt: deze demonstranten kondigen op sociale media aan dat zij dit gaan doen. Wij en ook de politie hebben geprobeerd om contact met de organisatie te krijgen om afspraken te maken over bijvoorbeeld de locatie. Het is een grondrecht om te demonstreren, maar je moet dat altijd aanmelden.”

Quote Niemand neemt verantwoor­de­lijk­heid, dus kunnen wij geen afspraken maken Woordvoerster

Als voorbeeld: 15.000 klimaatactivisten mogen demonstreren in Den Haag en een mars door de stad maken. Maar de gemeente mag daar wel voorwaarden aan stellen. ,,Dat ze bijvoorbeeld niet door de Koningstunnel lopen, omdat anders hulpdiensten daar niet doorheen kunnen.” Contact met de organisatie is dan wel belangrijk. En dat is volgens de woordvoerster nu niet mogelijk. ,,Niemand neemt verantwoordelijkheid, dus kunnen wij geen afspraken maken.”

Toen vanmorgen duidelijk werd dat er demonstranten aanwezig waren, kregen ze de Koekamp als locatie toegewezen. ,,Vervolgens wilden ze een mars door de stad houden, maar die toestemming hebben zij nooit gekregen”, aldus de woordvoerster. ,,En als er niet wordt geluisterd naar de regels, handhaaft de politie.”

Leuzen

Vannacht werden nog diverse leuzen als ‘Unlock now’, ‘Vrijheid nu’ en ‘Stay free’ met stoepkrijt op straten in Den Haag gekalkt. Vooral bij winkelcentrum Leyweg en het Zuiderpark verschenen volgens calamiteitensite Regio15 meerdere stoepkrijttekeningen.

Een vrouw op de Koekamp in Den Haag met een bord waarop valt te lezen: 'Stop de lockdown'. © Regio15 Vermoedelijk werden de teksten door activisten opgetekend. Eerder verschenen er ook al leuzen in het Haagse Zuiderpark, die werden weggespoten. Ook deze teksten worden weggehaald.



De leuzen verschenen een dag nadat er in Den Haag in de nacht van zondag op maandag twee zendmasten in brand vlogen. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting. Het zou niet de eerste keer zijn in Nederland: inmiddels zijn er zo’n 25 masten in brand gestoken.

