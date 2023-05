Taghi gaat zichzelf verdedigen na stoppen Weski: ‘Een opluchting voor heel veel mensen’

Ridouan Taghi heeft de rechtbank laten weten dat hij zijn eigen verdediging gaat voeren in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Dat heeft een bron dicht bij de strafzaak aan het ANP laten weten. Voor strafrechtadvocaten is het nieuws een opluchting, zegt een bestuurder van de Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten (NVSA) tegen deze site.

De voormalig advocaat van Taghi, Inez Weski, is 21 april gearresteerd. Zij heeft de verdediging daarna neergelegd. In de brief heeft Taghi ook laten weten dat hij alle onderzoekswensen handhaaft die door Weski zijn gedaan.

Taghi's besluit zal vermoedelijk op weinig weerstand stuiten. ,,Ik denk dat een hoop mensen opgelucht adem zullen halen’’, zegt Geertjan van Oosten, bestuurder van de NVSA. ,,Denk aan de rechters, de advocaten, de Deken. Zij hoeven zich niet meer bezig te houden met de vraag wie de verdediging van Taghi moet doen. Dat gaat heel veel tijd schelen, is mijn verwachting.’’ Binnen de advocatuur stond vrijwel niemand te springen om de zaak over te nemen, bleek uit een rondgang die deze site maakte. ,,Ik denk dat veel advocaten opgelucht zullen zijn, ja’’, aldus Van Oosten.

‘Proces onder druk’

Doordat Taghi de touwtjes in handen neemt kan ‘een eerlijk proces echter onder druk komen te staan’, zegt advocaat Job Knoester. ,,Taghi komt ogenschijnlijk intelligent over, maar het voeren van de verdediging in een proces als dit vraagt heel veel. In ieder geval veel juridische expertise over het strafrecht. Sterker nog, het vraagt specialisme binnen het strafrecht. Dat heeft Taghi niet. Als hij geen uitstekende advocaten heeft is er geen eerlijk proces en dat verdient ook Taghi.’’

Theo de Roos, emeritus hoogleraar strafrecht, is hoopvoller en zegt dat het juridisch weinig uitmaakt dat Taghi zichzelf gaat verdedigen. ,,Het kan alleen vervelend zijn voor de voortgang als hij de rechtbank gaat bestoken met verzoeken.’’ Voor advocaat Geert-Jan Knoops komt het nieuws niet helemaal onverwacht. ,,In ons strafrechtsysteem mag een verdachte zelf de verdediging voeren. Of dit verstandig is in een dergelijk complexe zaak, is een andere vraag.’’

De rechtbank heeft nog de mogelijkheid toch een advocaat toe te wijzen als zij dat nodig acht. De rechtbank Amsterdam laat weten dat de kwestie woensdag 17 mei op zitting zal worden besproken. In het verleden waren er wel vaker verdachten die levenslang boven het hoofd hing, maar hun eigen verdediging wilde voeren. Onder andere tramschutter Gökmen T. wilde geen advocaat. Die kreeg hij tegen zin alsnog toegewezen omdat de rechter vond dat er sprake was ‘gebrekkige ontwikkeling van de geestesvermogens van de verdachte’.

Op losse schroeven

De verdediging van Taghi stond sinds de aanhouding van Weski al op losse schroeven, zeiden diverse advocaten tegen deze site. ,,Geen enkele advocaat wil in dit brandende huis zitten. Dit is een horrorscenario voor onze rechtsstaat’’, zei advocaat Peter Schouten. Niemand in de advocatuur staat te springen om Taghi bij te staan, zei ook advocaat Bart Swier.

Dat heeft volgens Swier met het beladen karakter van Marengo te maken, waarin de moorden op Peter R. de Vries, Derk Wiersum en de broer van Nabil B. als onlosmakelijk onderdeel van het proces worden gezien. ,,Deze zaak staat op zichzelf. Nog nooit eerder is zoiets gebeurd.’’

Raadsman Job Knoester pleitte ervoor dat Taghi niet door één maar door meerdere advocaten zou worden vertegenwoordigd. ,,Niet alleen om evenwicht te bieden aan het grote OM, maar ook om ervoor te zorgen dat je zo’n cliënt altijd met twee advocaten kan bezoeken, zodat je altijd een getuige hebt.’’

Levenslang

Het vonnis voor het Marengo-proces staat intussen al gepland voor 20 oktober en Taghi heeft zijn laatste woord gekregen, al heeft hij daar geen gebruik van gemaakt. De rechtbank moet nog wel een besluit nemen over onderzoekswensen die Weski voor haar aanhouding indiende. Zo wilde zij ex-commando Sil A. als getuige horen: hij beweerde dat er tijdens bijeenkomsten was gesproken over de mogelijkheid om Taghi ‘uit te schakelen’. Als de rechtbank dat toewijst, is het de vraag of Taghi dan zelf de getuige gaat horen.

