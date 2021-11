Taghi knaagt ook aan uitgangspunten Vughtse gevangenis EBI

Liefst drie keer haalde de Extra Beveiligde Inrichting van de gevangenis in Vught deze week het nieuws. Maandag bracht minister Dekker naar buiten dat hij vanaf 2023 wil stoppen met het ‘gesleep’ van EBI-gedetineerden naar de rechtbanken in Amsterdam en Badhoevedorp: over twee jaar worden ze via een videoverbinding berecht en hoeven ze de EBI niet meer te verlaten. Een dag later was er het nieuws dat een speciaal team van onherkenbare bewaarders, die bivakmutsen dragen, Ridouan Taghi in de EBI bewaakt. En als klap op de vuurpijl schreef NRC donderdagmorgen dat vier medewerkers van de EBI al zes weken zijn ondergedoken, omdat Taghi op zoek was naar hun adresgegevens.