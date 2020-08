‘Taghi kreeg informatie van corrupte marechaussee’

Dat Taghi informatie kreeg van de marechaussee blijkt uit een proces-verbaal van 26 juli 2018 uit het onderzoek ‘Zegekruid’ dat vanaf medio 2015 heeft gelopen bij de Rijksrecherche. De betrokken medewerker is eerder dit jaar berecht. Hij is veroordeeld voor het schenden van zijn ambtsgeheim tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 180 dagen en een taakstraf.

Dat Taghi via dit corrupte contact informatie kreeg is opmerkelijk, zeker omdat deze week veel ophef ontstond toen het OM stelde dat Taghi in 2015 vertrouwelijke informatie heeft gekregen over het grote strafrechtelijk onderzoek onder de naam 26Koper naar wapens en voorbereidingen van liquidaties. Die informatie was volgens het OM afkomstig van advocaten. Een proces-verbaal daarover werd recent toegevoegd aan het dossier in de strafzaak-Marengo, waarin Taghi terechtstaat.