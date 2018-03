Talloze ING-klanten in problemen door dubbele afschrijving van pinbetalingen

Veel klanten van de bank die vanmorgen hun saldo checkten, zagen dat het bedrag iets lager was geworden dan gisteravond. Het lijkt bij veel mensen te gaan om pinbetalingen die 19 maart zijn gedaan en nu voor de tweede keer zijn afgeschreven.

Volgens woordvoerder Harold Reusken van ING gaat het om drie miljoen transacties. Het gaat volgens hem alleen om pinbetalingen. Niet om overschrijvingen die met, bijvoorbeeld, de app zijn gedaan. ,,We werken momenteel keihard om dit vandaag nog te herstellen. We bieden al onze klanten onze excuses aan. Dit is echt heel vervelend. Dit had nooit mogen gebeuren.''

In het rood

Verreweg de meeste mensen in Nederland moeten nog enkele dagen wachten op hun salaris en stonden dus vaak nog net niet in het rood. Door de dubbele afschrijving staan veel ING-klanten nu ineens wel in het rood of op nul en kunnen dus plotseling niet betalen bij de benzinepomp of in de winkel.

,,We werden vanmorgen vroeg al platgebeld door benzinepomphouders die allerlei problemen hebben met klanten die ineens niet kunnen betalen,'' zegt Michel van Bommel van Detailhandel Nederland. ,,Dit is echt heel vervelend. De benzine zit al in de tank, dus dan moet er een andere betalingsafspraak worden gemaakt. Er zijn daarnaast ook winkeliers die er niet op vertrouwen dat de klant later wel komt betalen en dan toch zeggen: zet de spullen maar weer terug.''





De ING weet nog niet precies wat ze voor klanten kan doen die vandaag écht in problemen komen doordat ze bijvoorbeeld niet naar hun werk kunnen. ,,Daarvoor is het nog te vroeg,'' zegt Reusken. Het is ook onduidelijk of er winkeliers zijn die het geld dat bij hun is gepind, daadwerkelijk twee keer op hun rekening hebben ontvangen. En hoe ING dát dan gaat herstellen. Michel van Bommel van Detailhandel Nederland heeft vooralsnog niet van winkeliers of benzinepomphouders gehoord dat er twee geld is bíjgeschreven.



Bonus

De ING alarmlijn was vanmorgen pas na veel geduld uitoefenen bereikbaar. Een medewerker zei ‘dat iedereen nu ineens belt’. Op de website allestoringen.nl was rond 7.00 uur een piek te zien van storingsmeldingen. Tientallen ING-klanten lieten berichten achter over dubbele overboekingen. ,,Dubbele afschrijvingen. Ik sta in de min terwijl ik die mogelijkheid helemaal niet heb!'', zei een van hen. ,,Nu zit ik in de problemen en kan ik geen treinkaartje kopen. Ik ga ervan uit, dat alles vandaag gecorrigeerd wordt. Kunnen ze bij de ING beter investeren in een veilig systeem ipv bonus uit te keren!!!!'', zei een ander.