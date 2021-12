Tandartsen in Twente doelwit van inbrekersbende: tienduizenden euro’s aan apparatuur geroofd

Het is een korte reeks inbraken en een poging daartoe bij tandartspraktijken in Overijssel. Maar de gevolgen zijn groot. In de nacht van dinsdag op woensdag is ingebroken bij de praktijk van Mijn Tand aan de Wolter ten Catestraat in Hengelo. Vrijdagochtend 26 november ontdekten medewerkers dat er was ingebroken in de praktijk van het Tandheelkundig Centrum Weerselo aan de Holtwijkerstraat.



En afgelopen weekend was tandartspraktijk Postema aan de Vrouwenlaan in Zwolle doelwit van de inbrekers. In alle drie gevallen werd voor tienduizenden euro’s aan specialistisch gereedschap en apparatuur meegenomen. In de nacht van zondag op maandag is geprobeerd binnen te komen in het pand van Samenwerkende Tandartsen Enschede aan de Roessingsbleekweg. Daar bleef het bij een inbraakpoging.