Tantratempel in Gelderse dorp Varik in lichterlaaie

Een woordvoerder van de Tantratempel, dat zich ‘richt op het overdragen van Tantra in een zuivere en authentieke vorm’, laat weten dat het bijgebouw volledig is afgebrand. ,,Het vuur sloeg vanuit een auto over op dit gebouw. Daarna is het overgeslagen naar de rieten kap van de woning die daaraan vast zit. Hopelijk blijft het huis gespaard”, laat hij weten.



Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bevestigt dat het vuur vanuit het bijgebouw is overgeslagen. De laatste controles, nablussen en afronding zal volgens de woordvoerder nog een aantal uren duren.