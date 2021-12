Tata Steel gaat sneller uitstoot schadelijke stoffen aan banden leggen, afspraken met provincie

'Ge­vlucht’ Spaans stel dat werd opgesloten in ziekenhuis heeft helemaal geen corona en komt vrij

Het echtpaar uit Spanje dat zondagavond uit een vertrekkend vliegtuig is gehaald en daarna werd vastgezet in een kliniek, is weer vrij. Het stel zou hebben geweigerd in quarantaine te blijven na een positieve coronatest. Volgens de advocaat van het stel blijkt nu dat ze allebei helemaal geen corona hebben.

30 november