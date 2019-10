‘Taxichauffeurs Schiphol betaalden smeergeld aan hoofdagent’

Bijzondere Suriname-tentoon­stel­ling voelt aan alsof je midden in het land staat

4 oktober In De Nieuwe Kerk in Amsterdam is vanaf zaterdag de Grote Suriname-tentoonstelling te zien. Het wordt een reis door de tijd en is een feest van herkenning voor iedereen die het land een warm hart toedraagt. ‘Het is alsof je zelf in Suriname bent.’