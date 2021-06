Te veel talent sneuvelt ergens in het onderwijs omdat ze over het hoofd gezien worden

Van een vm­bo-ad­vies vanwege een ‘taalach­ter­stand’ naar docent Nederlands op een vwo-school in Deventer

Hij was 6 jaar toen hij vanuit Iran naar Nederland kwam, sprak in groep 8 al vloeiend Nederlands en de citotoets leverde een vwo-waardige score op. Zijn schooljuf vond echter dat Ramtin Sadeghpoor naar het vmbo moest gaan, onder andere vanwege een 'taalachterstand'. De oud-Deventenaar (29) vocht terug en is daar binnenkort zelf docent Nederlands. ,,Ik denk nu aan mijn klasgenoten in het asielzoekerscentrum die niet de macht hadden om voor hun kans te vechten."