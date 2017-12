'Te weinig mankracht politie voor inbeslagneming vuurwerk'

Overvaller geeft pinautomaat middelvinger na geringe buit

19 december De politie heeft de hulp ingeroepen van het tv-programma Opsporing Verzocht in de hoop twee woningovervallers te kunnen ontmaskeren. De mannen die bivakmutsen droegen, sloegen toe op zondagavond 15 oktober aan de Sperwerlaan in Vlaardingen-Holy. Het slachtoffer is een 70-jarige weduwe.