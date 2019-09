Tekenaar brengt doodgeschoten vrouw tot leven in zoektocht naar haar identiteit

De maanden verstrijken en nog steeds heeft niemand aan de bel getrokken over het lot van de vrouw. Geen familie, geen bekenden, geen vrienden en geen werkgevers. Het lijkt wel alsof de vrouw volslagen anoniem door het leven ging. Volgens de politie moet ze elders zijn vermoord en werd ze daarna aan de Sint Anthoniekade op de Nederlands-Belgische grens achtergelaten in het weiland. Naakt.



De zoektocht naar de identiteit van de doodgeschoten vrouw is al sinds juni aan de gang. De moordzaak heeft de willekeurige titel ‘Botticelli’ meegekregen. Aan het slachtoffer wordt gerefereerd als ‘de vrouw’ of ‘zij’. Er is geen naam, geen identiteit, niemand die haar mist. Althans: niemand die dat meldt. Na herhaaldelijke oproepen van de politie kwamen er uiteindelijk ruim vierhonderd tips binnen, maar de gouden tip zit er nog steeds niet bij. Ook haar dna blijkt niet in de databank van vermiste personen te zitten.



Nu is er dan een zogenoemde ‘post mortem-tekening’ gemaakt. De politie verspreidde wel al foto’s van de overleden vrouw, maar er was nog geen beeld beschikbaar van hoe ze er bij leven uit moet hebben gezien. Een gespecialiseerde tekenaar heeft nu, rekening houdend met onder meer botstructuren, een reconstructie gemaakt.