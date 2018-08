Tekort aan truckers bedreigt bevoorrading winkels

VERN, de brancheorganisatie in het wegtransport voor het midden- en kleinbedrijf, slaat alarm bij verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen (VVD). ,,Als er niet snel wat gebeurt, valt de economie stil’’, voorziet voorzitter Klaas de Waardt. Eind vorig jaar was er al een tekort van zevenduizend beroepschauffeurs. Dat gat wordt nog groter als dit jaar ook nog eens 8800 truckers met pensioen gaan. Bovendien dreigen oudere bestuurders af te haken, omdat ze verplicht worden een dure nascholing te volgen.

,,We moeten voorkomen dat vrachtwagens komen stil te staan, doordat er geen gekwalificeerd personeel is’’, zegt manager instroom Gabby Delhaas van sectorinstituut Transport en Logistiek (STL), dat is opgezet door werkgeversorganisatie TLN en de vakbonden. Het instituut speelt op het probleem in door versneld chauffeurs op te leiden. ,,In de eerste helft van dit jaar 1500 en in het tweede deel van dit jaar weer zo veel.’’ Ook in het werven van belangstellenden wordt extra energie gestoken.