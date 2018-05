Telefoon Efteling roodgloeiend door oplichting met 'gratis tickets'

Pensioenak­koord in de maak: AOW minder snel omhoog

12:03 Vakbonden en werkgevers stevenen af op een pensioenakkoord waarbij de stijging van de AOW-leeftijd flink wordt afgeremd. Het plan is om de AOW-leeftijd pas in 2025 te verhogen naar 67 jaar. Dat is vier jaar later dan nu het geval is.