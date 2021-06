Telefoonlijnen voor vakantietesten overbelast, ‘bel later’, zegt de GGD

Proces in zaak vermoorde Milica van Doorn vertraagd: eerst meer getuigen horen

29 juni Het proces in hoger beroep in de strafzaak tegen de 50-jarige Hüseyin A., verdacht van het verkrachten en doden van de 19-jarige Milica van Doorn, loopt vertraging op. De verdachte heeft onlangs nieuwe advocaten in de arm genomen en wil een aantal getuigen horen. Dinsdag en donderdag had het gerechtshof in Amsterdam de zaak inhoudelijk willen behandelen. Door de verzoeken om getuigen kan dit niet.